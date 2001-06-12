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Раздел: Курьезы  
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Смешные собаки, знающие толк во сне

Смешные собаки, знающие толк во снеСон - это святое.

Не всегда специальные спальники для животных - самое комфортное место для их сна, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Как бы комфортно хозяева не обустраивали спальные места для своих собак, животные сами знают, где им лучше.

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Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
Смешные собаки, знающие толк во сне
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 Теги: собаки, сон

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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