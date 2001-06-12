Раздел: Курьезы
Смешные собаки, знающие толк во сне
Сон - это святое.
Не всегда специальные спальники для животных - самое комфортное место для их сна, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Как бы комфортно хозяева не обустраивали спальные места для своих собак, животные сами знают, где им лучше.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Не всегда специальные спальники для животных - самое комфортное место для их сна, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Как бы комфортно хозяева не обустраивали спальные места для своих собак, животные сами знают, где им лучше.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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