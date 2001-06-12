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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил «помятый» боевик «ДНР»

Сеть насмешил «помятый» боевик «ДНР»Новый повод для шуток.

В сети высмеяли боевика так называемой ДНР, которого уличили в неадекватном поведении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Так, рассказывая о ситуации вокруг Горловки, некий офицер ВС "ДНР" по имени Алексей выглядит довольно "помято".

"Войска ВСУ мы в некоторой степени успокоили или им где-то нечем, где-то некому стало совершать их черные делишки, те, которые делали", - сказал он.

Видимо, именно после этих бессвязных слов комментаторы заподозрили в поведении боевика что-то неладное.

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"Так он реально *бкуренный или обдвиганный!" – пишут они

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 Теги: ДНР, боевик

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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