Раздел: Курьезы
Сеть насмешил «помятый» боевик «ДНР»
Новый повод для шуток.
В сети высмеяли боевика так называемой ДНР, которого уличили в неадекватном поведении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Так, рассказывая о ситуации вокруг Горловки, некий офицер ВС "ДНР" по имени Алексей выглядит довольно "помято".
"Войска ВСУ мы в некоторой степени успокоили или им где-то нечем, где-то некому стало совершать их черные делишки, те, которые делали", - сказал он.
Видимо, именно после этих бессвязных слов комментаторы заподозрили в поведении боевика что-то неладное.
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"Так он реально *бкуренный или обдвиганный!" – пишут они
В сети высмеяли боевика так называемой ДНР, которого уличили в неадекватном поведении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Так, рассказывая о ситуации вокруг Горловки, некий офицер ВС "ДНР" по имени Алексей выглядит довольно "помято".
"Войска ВСУ мы в некоторой степени успокоили или им где-то нечем, где-то некому стало совершать их черные делишки, те, которые делали", - сказал он.
Видимо, именно после этих бессвязных слов комментаторы заподозрили в поведении боевика что-то неладное.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Так он реально *бкуренный или обдвиганный!" – пишут они
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