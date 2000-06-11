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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске

Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпускеВремя отдыхать и веселиться.

Убийственно смешные и порой безумные снимки людей, которые отдались отдыху на все 100 %. Лето - время отдыхать, наслаждаться теплом, радоваться и тусить. И решили мы собрать фото приколы про то, каким порой бывает отдых. Вот почему-то нашим отдыхающим особенно нравится потусить и выпить в палатках. Во время отдыха и отпуска люди начинают забывать, что существует грань между "пить" и "бухать". Помните, главное, во всем знать меру и избегать фанатизма. Каждый имеет право на отдых, но отдых и пьянка - разные вещи. А чтобы вы вы увидели, что бывает, если переборщить с алкоголем, мы собрали снимки людей, для которых пьянка стала началом "знаменитости" в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске
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 Теги: отпуск, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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