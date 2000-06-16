Раздел: Курьезы
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
С кем не бывает.
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочется смеяться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Нелепые «катастрофы», над которыми можно лишь посмеяться
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочется смеяться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Нелепые «катастрофы», над которыми можно лишь посмеяться
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