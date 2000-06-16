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Раздел: Курьезы  
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Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться

Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеятьсяС кем не бывает.

Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочется смеяться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться

Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
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 Теги: неприятности, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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