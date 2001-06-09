Раздел: Курьезы
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Собака похожа на "ежика в тумане" или овечку.
Хозяева завели своего любимца в салон для собак, чтобы там его постригли. Из салона к ним вышло что-то невероятное и мало похоже на их животное. Благодаря умелым рукам парикмахеров собачка превратилась в овечку. Интернет не может перестать смеяться над этим чудом природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Японский салон для животных Yorikokoro поделился фотографиями собачки. Она похожа на пушистый шарик с лапками.
Читайте также: В Сети отыскали самую фотогеничную в мире собаку. Фото
Такого вы еще точно не видели!
Хозяева завели своего любимца в салон для собак, чтобы там его постригли. Из салона к ним вышло что-то невероятное и мало похоже на их животное. Благодаря умелым рукам парикмахеров собачка превратилась в овечку. Интернет не может перестать смеяться над этим чудом природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Японский салон для животных Yorikokoro поделился фотографиями собачки. Она похожа на пушистый шарик с лапками.
Читайте также: В Сети отыскали самую фотогеничную в мире собаку. Фото
Такого вы еще точно не видели!
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