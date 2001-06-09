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Раздел: Курьезы  
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Новая стрижка сделала собаку звездой Сети

Новая стрижка сделала собаку звездой СетиСобака похожа на "ежика в тумане" или овечку.

Хозяева завели своего любимца в салон для собак, чтобы там его постригли. Из салона к ним вышло что-то невероятное и мало похоже на их животное. Благодаря умелым рукам парикмахеров собачка превратилась в овечку. Интернет не может перестать смеяться над этим чудом природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Японский салон для животных Yorikokoro поделился фотографиями собачки. Она похожа на пушистый шарик с лапками.

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Такого вы еще точно не видели!

Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
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 Теги: стрижка, собака

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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