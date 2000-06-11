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Раздел: Курьезы  
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Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников

Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудниковЧем на самом деле занимаются люди на работе

На нашем рабочем месте мы должны работать, но здесь всегда находится место и для юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Офисные розыгрыши, которые не дадут заскучать на работе

Именно благодаря шуткам, розыгрышам и забавным фейлам нам с вами не приходится скучать на работе.

Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
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 Теги: приколы, работа

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Сегодня, 15:00 » Автор: Татьяна Ларина
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