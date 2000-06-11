Раздел: Курьезы
Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Чем на самом деле занимаются люди на работе
На нашем рабочем месте мы должны работать, но здесь всегда находится место и для юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Офисные розыгрыши, которые не дадут заскучать на работе
Именно благодаря шуткам, розыгрышам и забавным фейлам нам с вами не приходится скучать на работе.
На нашем рабочем месте мы должны работать, но здесь всегда находится место и для юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Офисные розыгрыши, которые не дадут заскучать на работе
Именно благодаря шуткам, розыгрышам и забавным фейлам нам с вами не приходится скучать на работе.
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