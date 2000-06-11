Раздел: Курьезы
Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
Кристина Агилера вновь решила покорять мир своим талантом.
Американская певица и актриса Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка. Словно агент под прикрытием артистка одела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезда уже записала новый альбом Liberation и дает многочисленные интервью относительно дальнейших планов. И для привлечения внимания к себе артистка сделала неожиданный мини-концерт. Для этого Кристина Агилера выбрала необычное место – обычную станцию метро в Нью-Йорке.
Поддержал авантюрную идею певицы популярный телеведущий Джимми Фэллон, который сыграл на гитаре. Обе знаменитости одели обычные вещи, чтобы не выделяться из толпы. Чтобы их не узнали, артистка и телеведущий одели парики и очки. Кроме этого, Кристина Агилера покрасовалась перед американцами в немалой шляпе.
Читайте также: Кристина Агилера удивила необычным новым образом
Начали знаменитости выступление с известной песни Ареты Франклин – "Freedom". Через несколько минут перед звездными музыкантами собралась толпа людей, которая снимала выступление на камеры мобильных телефонов и пораженно слушала невероятное пение Кристины Агилеры. Сразу после исполнения песни телеведущий снял парик и признался, что он Джимми Фэллон. Сразу после этого он представил Кристину Агилеру, которая тоже показала свое лицо. Ошарашенная толпа взорвалась овациями.
Напоследок звезды сыграли еще одну песню – "Fighter" с альбома артистки. Люди с восторгом слушали и подпевали Кристине Агилере.
Американская певица и актриса Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка. Словно агент под прикрытием артистка одела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезда уже записала новый альбом Liberation и дает многочисленные интервью относительно дальнейших планов. И для привлечения внимания к себе артистка сделала неожиданный мини-концерт. Для этого Кристина Агилера выбрала необычное место – обычную станцию метро в Нью-Йорке.
Поддержал авантюрную идею певицы популярный телеведущий Джимми Фэллон, который сыграл на гитаре. Обе знаменитости одели обычные вещи, чтобы не выделяться из толпы. Чтобы их не узнали, артистка и телеведущий одели парики и очки. Кроме этого, Кристина Агилера покрасовалась перед американцами в немалой шляпе.
Читайте также: Кристина Агилера удивила необычным новым образом
Начали знаменитости выступление с известной песни Ареты Франклин – "Freedom". Через несколько минут перед звездными музыкантами собралась толпа людей, которая снимала выступление на камеры мобильных телефонов и пораженно слушала невероятное пение Кристины Агилеры. Сразу после исполнения песни телеведущий снял парик и признался, что он Джимми Фэллон. Сразу после этого он представил Кристину Агилеру, которая тоже показала свое лицо. Ошарашенная толпа взорвалась овациями.
Напоследок звезды сыграли еще одну песню – "Fighter" с альбома артистки. Люди с восторгом слушали и подпевали Кристине Агилере.
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