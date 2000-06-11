Раздел: Курьезы
Мальчик жестко подшутил над мамой
Запись набрала более 132 000 репостов.
В аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Когда американка Барбара Нильсен, вернувшись из командировки домой в Оклахому, вышла из самолета, среди встречающих ее ждал муж Брэндон с сыном Дайменом.
Ребенок держал в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom ("Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы"). Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись.
"Брэндон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета", – написала женщина.
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"Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска", – писали пользователи. "Бесценно видеть это безобидное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму", – комментировали другие.
В аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Когда американка Барбара Нильсен, вернувшись из командировки домой в Оклахому, вышла из самолета, среди встречающих ее ждал муж Брэндон с сыном Дайменом.
Ребенок держал в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom ("Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы"). Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись.
"Брэндон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета", – написала женщина.
Читайте также: Фотограф остроумно подшутил над Трампом, Сеть в восторге
"Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска", – писали пользователи. "Бесценно видеть это безобидное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму", – комментировали другие.
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