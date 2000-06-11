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Мальчик жестко подшутил над мамой

Мальчик жестко подшутил над мамой Запись набрала более 132 000 репостов.

В аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Когда американка Барбара Нильсен, вернувшись из командировки домой в Оклахому, вышла из самолета, среди встречающих ее ждал муж Брэндон с сыном Дайменом.

Ребенок держал в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom ("Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы"). Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись.

"Брэндон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета", – написала женщина.

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"Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска", – писали пользователи. "Бесценно видеть это безобидное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму", – комментировали другие.
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 Теги: Мальчик, мама

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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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