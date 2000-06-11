Раздел: Курьезы
Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Мужик пришел на волейбольный матч, получил мячом по голове. Сходил на хоккей - получил шайбой в лоб. Билеты на метание молота выкинул нафиг.
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Не кричи на своего парня. Спокойный тон и нож в руке выглядят более устрашающе.
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Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в "Ну, погоди!" сам себя фотографировал. Это было так странно!
Но кто же мог подумать...
--------------------------
Женщина жалуется своей подруге:
- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем объявление "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.
--------------------------
Жена - мужу:
- Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам исчез... Это что за прикол такой?
- Я не исчез, я убрался!
--------------------------
- Не знаю, что делать. Тараканы замучили. Всюду шастают - покоя нет.
- А ты купи мелок для тараканов.
- А что, помогает?
- Конечно. Вот у меня сидят в углу, рисуют…
--------------------------
Дочка пришла домой без велика. Сказала, что у нее попросил покататься дедушка с внучкой. Она сказала им наш адрес, и они принесут, когда накатаются.
Мы с мужем, конечно, рады, что вырастили добрую, нежадную девочку, но прочитали ей небольшую нотацию, что она слишком доверчивая.
Через два часа стук в дверь, привели велик и конфеты.
Дочь полезла в карман:
- Вот, возвращаю вам телефон!
--------------------------
Пожалуй, не лучшей идеей было на шутливые заигрывания друга с моей девушкой ответить: "Такая корова нужна самому".
--------------------------
После собеседования:
- К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
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--------------------------
Девочки, не засиживайтесь долго в интернете, спать ложитесь,… а то мешки под глазами будут больше сисек.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Мужик пришел на волейбольный матч, получил мячом по голове. Сходил на хоккей - получил шайбой в лоб. Билеты на метание молота выкинул нафиг.
--------------------------
Не кричи на своего парня. Спокойный тон и нож в руке выглядят более устрашающе.
--------------------------
Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в "Ну, погоди!" сам себя фотографировал. Это было так странно!
Но кто же мог подумать...
--------------------------
Женщина жалуется своей подруге:
- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем объявление "Туалет закрыт на ремонт" и ушел в гараж.
--------------------------
Жена - мужу:
- Ты сказал, что сделаешь уборку, а сам исчез... Это что за прикол такой?
- Я не исчез, я убрался!
--------------------------
- Не знаю, что делать. Тараканы замучили. Всюду шастают - покоя нет.
- А ты купи мелок для тараканов.
- А что, помогает?
- Конечно. Вот у меня сидят в углу, рисуют…
--------------------------
Дочка пришла домой без велика. Сказала, что у нее попросил покататься дедушка с внучкой. Она сказала им наш адрес, и они принесут, когда накатаются.
Мы с мужем, конечно, рады, что вырастили добрую, нежадную девочку, но прочитали ей небольшую нотацию, что она слишком доверчивая.
Через два часа стук в дверь, привели велик и конфеты.
Дочь полезла в карман:
- Вот, возвращаю вам телефон!
--------------------------
Пожалуй, не лучшей идеей было на шутливые заигрывания друга с моей девушкой ответить: "Такая корова нужна самому".
--------------------------
После собеседования:
- К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
--------------------------
Девочки, не засиживайтесь долго в интернете, спать ложитесь,… а то мешки под глазами будут больше сисек.
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