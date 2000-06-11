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Раздел: Курьезы  
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Смешные комиксы, которые поймут все отцы

Смешные комиксы, которые поймут все отцыРаботы Брайана Гордона.

День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, передает Хроника.инфо со ссылкой на report.if.ua.

Карикатурист Брайан Гордон сам отец, у него двое детей, 4 и 7 лет. Поэтому свои комиксы об отцовстве он создает из жизненных ситуаций.

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Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
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 Теги: комиксы, приколы

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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