Раздел: Курьезы
Смешные комиксы, которые поймут все отцы
Работы Брайана Гордона.
День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, передает Хроника.инфо со ссылкой на report.if.ua.
Карикатурист Брайан Гордон сам отец, у него двое детей, 4 и 7 лет. Поэтому свои комиксы об отцовстве он создает из жизненных ситуаций.
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День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, передает Хроника.инфо со ссылкой на report.if.ua.
Карикатурист Брайан Гордон сам отец, у него двое детей, 4 и 7 лет. Поэтому свои комиксы об отцовстве он создает из жизненных ситуаций.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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