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Раздел: Курьезы  
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Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно

Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно Такое каждый день не увидишь.

Некоторые фотографы похоже развили в себе шестое чувство, связанное с поиском удачных кадров во вселенной. Осталось только подождать, когда британские ученые докажут правдивость этого феномена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
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 Теги: приколы, фотки

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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