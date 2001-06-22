» » Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Раздел: Курьезы  
+1

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб

Сеть насмешил новый кошачий флешмобУ кого кот длиннее.

Человек готов вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течёт вода и на всех котиков в интернете. Внемлите, фанты теорий заговора: рано или поздно эти пушистые тираны захватят власть над миром. Собственно, процесс уже пошёл. Начали котаны с главного: с социальных сетей. И нынче в кошачьем тренде не просто миленькие фотографии, а вот этот японский флэш-моб. Осторожно: после прочтения и со своим котом захочется сделать точно так же, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб


У котов точно есть какие-то суперсилы, скрытые от нашего понимания. Ведь как ещё объяснить тот факт, что человек разумный готов часами глазеть на своего (да хоть чужого) питомца и умиляться каждому его поступку? Особенно в этом деле преуспели японцы. Как-никак, а навык созерцания у них отточен поколениями. В Японии вообще любят подмечать мелкие детали. Вот и молодой пользователь Твиттера с ником Mittksman обратил внимание, в какой необычной позе спит кот его соседа по квартире. Хотя как тут пройти мимо, посудите сами:

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб


Этот кот так сладко вытянулся во сне, что казался ну оооочень длинным. Настоящим гигантом. Естественно, парень быстренько сделал фото и выложил его в сеть. Ожидаемо, друзьям жутко понравился «гуттаперчевый» кот. Настолько, что они решили «растянуть» и своих котеек, дабы сравнить их длину со столь внушительным образцом. Мальчики такие мальчики…

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб


Кто-то из ребят забавно подписал фото со своим питомцем фразой «Японская ассоциация удлинения котов». И тут, как говорится, понеслась.

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб


Читайте также: Новый флешмоб: Сеть покорили танцующие коты

Фраза превратилась в хештег и буквально за пару суток стала топовой в японском Инстаграм и Твиттер. Вот уже тысячи людей выкладывают фотографии своих котов в «растянутом» состоянии и соревнуются, у кого же кот длиннее.

Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: флешмоб, кошки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     823
     0

Похожие новости по теме

Новый флешмоб: Сеть покорили танцующие коты Новый флешмоб: Сеть покорили танцующие коты

Не улыбаться невозможно.

Само презрение: Сеть позабавили фотографии эмоциональных котов Само презрение: Сеть позабавили фотографии эмоциональных котов

Эти харизматичные и очень злые пушистики заставят вас улыбнуться!

Смешные фотографии котов из серии Смешные фотографии котов из серии "А нам все равно"

Забавные фотографии хвостатых любимцев.

«Кушай, а то не вырастешь»: смешные фото котов взорвали Сеть «Кушай, а то не вырастешь»: смешные фото котов взорвали Сеть

Фото пушистиков в момент "преступления".

Новый странный флешмоб покорил Сеть: девушки выкладывают свои «бородатые» фотографии Новый странный флешмоб покорил Сеть: девушки выкладывают свои «бородатые» фотографии

Бороды девушки плетут из собственных волос.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх