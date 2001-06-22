Раздел: Курьезы
Сеть насмешил новый кошачий флешмоб
У кого кот длиннее.
Человек готов вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течёт вода и на всех котиков в интернете. Внемлите, фанты теорий заговора: рано или поздно эти пушистые тираны захватят власть над миром. Собственно, процесс уже пошёл. Начали котаны с главного: с социальных сетей. И нынче в кошачьем тренде не просто миленькие фотографии, а вот этот японский флэш-моб. Осторожно: после прочтения и со своим котом захочется сделать точно так же, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
У котов точно есть какие-то суперсилы, скрытые от нашего понимания. Ведь как ещё объяснить тот факт, что человек разумный готов часами глазеть на своего (да хоть чужого) питомца и умиляться каждому его поступку? Особенно в этом деле преуспели японцы. Как-никак, а навык созерцания у них отточен поколениями. В Японии вообще любят подмечать мелкие детали. Вот и молодой пользователь Твиттера с ником Mittksman обратил внимание, в какой необычной позе спит кот его соседа по квартире. Хотя как тут пройти мимо, посудите сами:
Этот кот так сладко вытянулся во сне, что казался ну оооочень длинным. Настоящим гигантом. Естественно, парень быстренько сделал фото и выложил его в сеть. Ожидаемо, друзьям жутко понравился «гуттаперчевый» кот. Настолько, что они решили «растянуть» и своих котеек, дабы сравнить их длину со столь внушительным образцом. Мальчики такие мальчики…
Кто-то из ребят забавно подписал фото со своим питомцем фразой «Японская ассоциация удлинения котов». И тут, как говорится, понеслась.
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Фраза превратилась в хештег и буквально за пару суток стала топовой в японском Инстаграм и Твиттер. Вот уже тысячи людей выкладывают фотографии своих котов в «растянутом» состоянии и соревнуются, у кого же кот длиннее.
Человек готов вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течёт вода и на всех котиков в интернете. Внемлите, фанты теорий заговора: рано или поздно эти пушистые тираны захватят власть над миром. Собственно, процесс уже пошёл. Начали котаны с главного: с социальных сетей. И нынче в кошачьем тренде не просто миленькие фотографии, а вот этот японский флэш-моб. Осторожно: после прочтения и со своим котом захочется сделать точно так же, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
У котов точно есть какие-то суперсилы, скрытые от нашего понимания. Ведь как ещё объяснить тот факт, что человек разумный готов часами глазеть на своего (да хоть чужого) питомца и умиляться каждому его поступку? Особенно в этом деле преуспели японцы. Как-никак, а навык созерцания у них отточен поколениями. В Японии вообще любят подмечать мелкие детали. Вот и молодой пользователь Твиттера с ником Mittksman обратил внимание, в какой необычной позе спит кот его соседа по квартире. Хотя как тут пройти мимо, посудите сами:
Этот кот так сладко вытянулся во сне, что казался ну оооочень длинным. Настоящим гигантом. Естественно, парень быстренько сделал фото и выложил его в сеть. Ожидаемо, друзьям жутко понравился «гуттаперчевый» кот. Настолько, что они решили «растянуть» и своих котеек, дабы сравнить их длину со столь внушительным образцом. Мальчики такие мальчики…
Кто-то из ребят забавно подписал фото со своим питомцем фразой «Японская ассоциация удлинения котов». И тут, как говорится, понеслась.
Читайте также: Новый флешмоб: Сеть покорили танцующие коты
Фраза превратилась в хештег и буквально за пару суток стала топовой в японском Инстаграм и Твиттер. Вот уже тысячи людей выкладывают фотографии своих котов в «растянутом» состоянии и соревнуются, у кого же кот длиннее.
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