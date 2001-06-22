Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч

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https://www.obozrevatel.com/abroad/ne-v-avoske-zhe-koks-nosit-zaharovu-zatrollili-iz-za-sanktsionnogo-aksessuara.htmВ сети вызвало бурный ажиотаж фото официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой с очень дорогой брендовой сумкой, произведенной за пределами ее родной страны.В частности, пользователей смутил как факт покупки государственным чиновником предмета непозволительной роскоши, так и неподобающий вид Захаровой, которая представляет Российскую Федерацию на международной арене. Снимок, демонстрирующий это, опубликовал блогер Михаил Голуб в Twitter."Трансвестит Захарова с сумкой производства страны НАТО за 30 тысяч евро", — подписал он фото.Его пост собрал под собой множество комментариев подобного содержания от подписчиков, которые также не упустили возможность с сарказмом раскритиковать безвкусный образ и неуместную вычурность Захаровой."Зачем она так!!! С собой!!!", "Кокс не в авоське же носить", "Да, но платье-то из бабушкиного сундука", "Неужели она надеется, что такая сумка добавит благородства", "Сельпо", — отметили они.