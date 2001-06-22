Раздел: Курьезы
«Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
Одетые в военную форму подростки назвали Захарченко "батей".
Молодежный "оплот Донбасса" поздравил главаря "ДНР" Александра Захарченко с днем рождения, предает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Запись со странным обращением опубликовал журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook. В ней одетые в военную форму подростки называют боевика "батей" и обещают идти с ним вместе "до самого ада".
"Черт, ну, они сами готовы отправиться в ад, подстегиваемые "русским миром", - отмечает журналист.
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"Что за ряженный зоопарк?", "Похоже, до ада они уже дошли", "Так вы уже дошли до ада, пора гореть", "Объясните им кто-нибудь, что они уже там", "Клиника", - пишут комментаторы под видео.
Молодежный "оплот Донбасса" поздравил главаря "ДНР" Александра Захарченко с днем рождения, предает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Запись со странным обращением опубликовал журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook. В ней одетые в военную форму подростки называют боевика "батей" и обещают идти с ним вместе "до самого ада".
"Черт, ну, они сами готовы отправиться в ад, подстегиваемые "русским миром", - отмечает журналист.
Читайте также: В Сети подняли на смех «икону» Моторолы
"Что за ряженный зоопарк?", "Похоже, до ада они уже дошли", "Так вы уже дошли до ада, пора гореть", "Объясните им кто-нибудь, что они уже там", "Клиника", - пишут комментаторы под видео.
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