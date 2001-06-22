Раздел: Курьезы
Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
Новый повод для шуток.
Российский президент Владимир Путин во время встречи с советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном «вырос» на 5-7 сантиметров, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Об этом в Фейсбуке написал политолог Алексей Голобуцкий и опубликовал снимок, на котором хозяин Кремля «догнал» Болтона, рост которого 176 см. Путин со своими 172 см снова стал объектом насмешек среди интернет-пользователей.
Голобуцкий отметил, что глава РФ во время встречи был «почти, как настоящий», а роста ему добавил каблук. В результате, он стал чуточку выше своего оппонента.
Пользователи сети оставили свои комментарии под постом блогера:
«Ну да.. уровняли с учётом, что у Болтона есть волосы на голове».
«На фото Болтон выше, ещё и наклонился ...»
«Снова на каблуках?)))))».
« Нет у него 1,72, вероятнее всего – 1,65».
«К Путину приехал Болт ! Звучит многообещающе)».
«Внушает тревогу эта встреча. Путин таки добился своего, начали говорить».
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
«Просто хороший фотограф, нечего обсуждать!».
«Мне одному начхать на Пу…?»
Российский президент Владимир Путин во время встречи с советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном «вырос» на 5-7 сантиметров, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Об этом в Фейсбуке написал политолог Алексей Голобуцкий и опубликовал снимок, на котором хозяин Кремля «догнал» Болтона, рост которого 176 см. Путин со своими 172 см снова стал объектом насмешек среди интернет-пользователей.
Голобуцкий отметил, что глава РФ во время встречи был «почти, как настоящий», а роста ему добавил каблук. В результате, он стал чуточку выше своего оппонента.
Пользователи сети оставили свои комментарии под постом блогера:
«Ну да.. уровняли с учётом, что у Болтона есть волосы на голове».
«На фото Болтон выше, ещё и наклонился ...»
«Снова на каблуках?)))))».
« Нет у него 1,72, вероятнее всего – 1,65».
«К Путину приехал Болт ! Звучит многообещающе)».
«Внушает тревогу эта встреча. Путин таки добился своего, начали говорить».
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
«Просто хороший фотограф, нечего обсуждать!».
«Мне одному начхать на Пу…?»
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