» » Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
Раздел: Курьезы  
0

Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике

Настоящее собачье счастье показали в забавном роликеРолик набирает популярность.

Собачье счастье – это когда хозяин снимает поводок и ты можешь бежать, не чувствуя ног, чтобы уже через 30 секунд плюхнуться в море. Попробуйте повторить, передает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: счастье, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
     340
     0

Похожие новости по теме

Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube

Видео набирает популярность.

Сеть в восторге от осла, считающего себя собакой Сеть в восторге от осла, считающего себя собакой

Ролик об ослике набирает популярность.

Коала-лентяйка развеселила YouTube Коала-лентяйка развеселила YouTube

Коала явно не собирается вставать.

Маленькая коала покорила интернет-пользователей Маленькая коала покорила интернет-пользователей

Забавные фото новорожденной коалы стали настояшей сенсацией.

Новая звезда Сети: милая коала, которая очень любит общаться Новая звезда Сети: милая коала, которая очень любит общаться

Она покорила пользователей интернета.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх