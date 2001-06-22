Раздел: Курьезы
Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
Медведев часто спит на публике.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на футбольном матче 3 тура групповой стадии ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии в Москве слишком расслабился и был пойман на «горячем», передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На фотографии видно, что российский премьер смотрит матч в компании президента ФИФА Джанни Инфантино.
Также, как видно на кадре, Медведев уснул на начале футбольного поединка – на 7 минуте.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев является одним из самых больших любителей поспать на официальных мероприятиях.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Впервые спящего Медведева «поймали» на открытии Зимних олимпийских игр в Сочи. Также председатель правительства РФ и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вздремнули во время обращения Владимира Путина к парламенту 1 декабря 2016 года.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на футбольном матче 3 тура групповой стадии ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии в Москве слишком расслабился и был пойман на «горячем», передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На фотографии видно, что российский премьер смотрит матч в компании президента ФИФА Джанни Инфантино.
Также, как видно на кадре, Медведев уснул на начале футбольного поединка – на 7 минуте.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев является одним из самых больших любителей поспать на официальных мероприятиях.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Впервые спящего Медведева «поймали» на открытии Зимних олимпийских игр в Сочи. Также председатель правительства РФ и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вздремнули во время обращения Владимира Путина к парламенту 1 декабря 2016 года.
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