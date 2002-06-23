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Илон Маск угодил в забавный скандал

Илон Маск угодил в забавный скандал Единороги подвели Маска.

В феврале прошлого года Маск разместил в своем «Твиттере» фотографию кружки художника и гончара из Колорадо Тома Эдвардса с нарочито детским рисунком единорога, пукающего электричеством. Рисунок сопровождался надписью «Электрокары полезны для окружающей среды, потому что электричество — это магия», передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Эдвардс придумал этот рисунок еще в 2010 году. Он был рад вниманию Маска, а продажи кружек с рисунком благодаря твиту основателя Tesla пошли вверх.

В марте 2017-го Маск еще раз опубликовал рисунок с пукающим единорогом: на этот раз он написал, что нарисовал животное на тачскрине бортового компьютера электрокара Tesla.

Илон Маск угодил в забавный скандал


Художник не имел ничего против. Но аналогичные картины затем начали появляться на приборных панелях внутри автомобилей Tesla и в рекламных брошюрах.

Эдвардс узнал об этом, когда его знакомый купил машину Tesla и обнаружил, что единорог используется в оформлении операционной системы электрокара. Потом уже выяснилось, что рисунок появлялся и на рекламных материалах Tesla.

Чтобы восстановить справедливость, Эдвардс решил обратиться к юристам. 23 мая 2018 года его представитель написал Tesla, объяснил ситуацию и предложил сторонам договориться. Никакого ответа не последовало, и за дело взялась пресса и дочь Эдвардса Лиза Прэнк.

Газета из Колорадо 26 июня подробно написала о ситуации с единорогом, а затем Лиза в «Твиттере» обратилась к Маску и попросила объяснить, почему Tesla взяла изображение, не спросив его автора. Прэнк считает, что Tesla использовала авторскую собственность ее отца и не выплатила авторский гонорар.

Илон Маск ответил, но в достаточно резкой форме. Он написал, что пукающего единорога в операционную систему Tesla добавили без его ведома, потом отметил, что только благодаря ему кружки с единорогом и продаются, а в конце концов предложил, если уж Эдвардсу так хочется, удалить картинку. Маск назвал перепалку «несколько жалкой».

«Он, конечно, может судиться, но это отстойно. В конце концов, у него растут продажи кружек», — написал Маск и отметил, что никакой финансовой выгоды от использоания изображения не получил.

Вскоре основатель Tesla и SpaceX удалил свои твиты и заблокировал дочь художника в «Твиттере». Почему он так сделал, Маск не объяснил, Tesla также не стала комментировать ситуацию.

В интервью Guardian Том Эдвардс заявил, что ему хотелось бы прийти к позитивному разрешению этого спора.

«Я хочу обратиться к положительным сторонам личности Илона Маска. Он очень, очень интересный. Но он не может быть выше права об интеллектуальной собственности», — сказал он.

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Эдвардс сказал, что решил заявить о своем деле после того, как ему стало известно о множестве историй, когда художникам ничего не платили. Сам он говорит, что очень рад тому, что его работа использована в дизайне Tesla, но хочет справедливости.
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 Теги: Илон Маск, единорог

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Сегодня, 12:58 » Автор: Анна Мартынова
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