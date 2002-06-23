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Раздел: Курьезы  
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Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина

Одно лицо: в Сети отыскали двойника ДобкинаПохожи даже прически.

В украинского нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина оказывается есть двойник в Армении, передает Хроника.инфо со ссылкой на rubryka.com.

«Мало кто знает, что у Михаила Добкина есть еще один брат, который не вынес позора и уехал в Армению, где живет под именем Артур Геворгян и работает в мэрии Ереван», — написал журналист Денис Казанский в изложенных фото.

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На фото человек с именем Артур Геворгян действительно выглядит как копия украинского нардепа, причем в них даже похожа фигура и прическа.

Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
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 Теги: Добкин, двойник

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Сегодня, 14:27 » Автор: Анна Мартынова
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