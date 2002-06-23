Раздел: Курьезы
Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
Похожи даже прически.
В украинского нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина оказывается есть двойник в Армении, передает Хроника.инфо со ссылкой на rubryka.com.
«Мало кто знает, что у Михаила Добкина есть еще один брат, который не вынес позора и уехал в Армению, где живет под именем Артур Геворгян и работает в мэрии Ереван», — написал журналист Денис Казанский в изложенных фото.
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На фото человек с именем Артур Геворгян действительно выглядит как копия украинского нардепа, причем в них даже похожа фигура и прическа.
В украинского нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина оказывается есть двойник в Армении, передает Хроника.инфо со ссылкой на rubryka.com.
«Мало кто знает, что у Михаила Добкина есть еще один брат, который не вынес позора и уехал в Армению, где живет под именем Артур Геворгян и работает в мэрии Ереван», — написал журналист Денис Казанский в изложенных фото.
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На фото человек с именем Артур Геворгян действительно выглядит как копия украинского нардепа, причем в них даже похожа фигура и прическа.
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