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Раздел: Курьезы  
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И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты

И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители занятыНеугомонные дети, кому сидеть на месте мешает шило в попе

С детьми весело! И хлопотно. И громко. И опасно. Но весело! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Представляем вам приключения маленьких открывателей этого мира, кому просто не сидится на месте.

И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
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 Теги: дети, приколы

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Сегодня, 17:13 » Автор: Татьяна Ларина
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