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Раздел: Курьезы  
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Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены

Житель Индии подал на развод, увидев лицо женыРодственники супруги не дали ему посмотреть на будущую невесту.

В Индии мужчина подал на развод сразу после свадьбы, на которой впервые увидел свою супругу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Приведя жену домой, он обнаружил, что у нее «растет борода» и говорит она «мужским голосом», - сообщают российские Известия.

Как сообщает Times of India, жених пожаловался на то, что родственники супруги не дали ему посмотреть на будущую невесту до свадьбы. Мужчина рассказал, что сначала борода не сильно бросилась ему в глаза, так как его новоиспеченная супруга маскировала ее макияжем. Но через неделю индиец заметил, что его возлюбленная подозрительно похожа на мужчину.

Он пояснил, что девушку для него выбирали родители. Когда индиец пришел к ним с претензиями, родственники объявили, что выбора у него нет.

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Отчаявшись, мужчина обратился в суд. Там его заявление о расторжении брака отклонили, заявив, что веских причин для развода нет.
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 Теги: Индия, жена, развод

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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