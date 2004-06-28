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Раздел: Курьезы  
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В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления

В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступленияГрабителя подвело найденное вино.

В Запорожье грабитель уснул в квартире, которую обворовал, передает Хроника.инфо со ссылкой на СОбКор.

Вор ворвался в квартиру, а после того, как сложил все, что «нажито непосильным трудом», решил випить домашнего вина, передает СобКор.

Неудачник не очень рассчитал свои силы и попал в «объятья Морфея» прямо в квартире.

34-летний мошенник проник в чужой дом, предварительно выломав дверь. Домашнее вино, которое он нашел в доме, пришлось вору очень по вкусу, но сыграло с ним злую шутку.

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Хозяин дома вернулся домой и увидел спящего на кресле. На место происшествия вызвал полицейских. Подозреваемый был доставлен в Шевченковский участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
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 Теги: Запорожье, грабитель

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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