Раздел: Курьезы
В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
Грабителя подвело найденное вино.
В Запорожье грабитель уснул в квартире, которую обворовал, передает Хроника.инфо со ссылкой на СОбКор.
Вор ворвался в квартиру, а после того, как сложил все, что «нажито непосильным трудом», решил випить домашнего вина, передает СобКор.
Неудачник не очень рассчитал свои силы и попал в «объятья Морфея» прямо в квартире.
34-летний мошенник проник в чужой дом, предварительно выломав дверь. Домашнее вино, которое он нашел в доме, пришлось вору очень по вкусу, но сыграло с ним злую шутку.
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Хозяин дома вернулся домой и увидел спящего на кресле. На место происшествия вызвал полицейских. Подозреваемый был доставлен в Шевченковский участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
В Запорожье грабитель уснул в квартире, которую обворовал, передает Хроника.инфо со ссылкой на СОбКор.
Вор ворвался в квартиру, а после того, как сложил все, что «нажито непосильным трудом», решил випить домашнего вина, передает СобКор.
Неудачник не очень рассчитал свои силы и попал в «объятья Морфея» прямо в квартире.
34-летний мошенник проник в чужой дом, предварительно выломав дверь. Домашнее вино, которое он нашел в доме, пришлось вору очень по вкусу, но сыграло с ним злую шутку.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Хозяин дома вернулся домой и увидел спящего на кресле. На место происшествия вызвал полицейских. Подозреваемый был доставлен в Шевченковский участок полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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