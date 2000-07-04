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Раздел: Курьезы  
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Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком

Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостякомОх уж эти свадьбы.

Свадьба, ах, это свадьба!.. Как много впечатлений и воспоминаний связано с этим днем. И как потом приятно смотреть на свадебные фото и вспоминать эти знаменательные моменты! Нашим героям точно будет, что вспомнить! Судя по этим фотографиям их праздник удался на славу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
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 Теги: свадьба, фотки

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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