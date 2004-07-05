Раздел: Курьезы
Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
Такое не каждому удается сфоткать.
Некоторые фотографии могут оказаться вовсе не такими, какими мы ожидали их увидеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net
Читайте также: Забавные фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Чтобы понять, что изображено на этих снимках, к ним необходимо внимательно приглядеться.
Некоторые фотографии могут оказаться вовсе не такими, какими мы ожидали их увидеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net
Читайте также: Забавные фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Чтобы понять, что изображено на этих снимках, к ним необходимо внимательно приглядеться.
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