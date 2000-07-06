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Раздел: Курьезы  
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Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов

Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов Заряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Стриптизерша Надя чуть не сорвалась, держась за поручень в троллейбусе.

***

В аэропорту таможенник так долго досматривал девушку, что в конце концов, как честный человек, был вынужден на ней жениться.

***

- Где ты был?
- За хлебом бегал.
- Догнал?
***

- Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели бы?!
- Лыжи возьми.

***

Группа умных альпинистов обошла Эверест.

***

Валера женился уже в седьмой раз, поэтому вошел в загс со словами:

- Мне как обычно!

***

Китайские гопники щелкают рис.

***

- Ви переїхали суцільну, з вас штраф!
- За що? Я її пом'яв або пересунув?

***

Копчик - то є маленький американский поліцейський.

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***

Чоловік повертається додому після роботи, на столі записка: «Любий, я пішла до подруги, на вечерю риба, вудка в коридорі».


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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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