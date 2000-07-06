Раздел: Курьезы
Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Стриптизерша Надя чуть не сорвалась, держась за поручень в троллейбусе.
***
В аэропорту таможенник так долго досматривал девушку, что в конце концов, как честный человек, был вынужден на ней жениться.
***
- Где ты был?
- За хлебом бегал.
- Догнал?
***
- Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели бы?!
- Лыжи возьми.
***
Группа умных альпинистов обошла Эверест.
***
Валера женился уже в седьмой раз, поэтому вошел в загс со словами:
- Мне как обычно!
***
Китайские гопники щелкают рис.
***
- Ви переїхали суцільну, з вас штраф!
- За що? Я її пом'яв або пересунув?
***
Копчик - то є маленький американский поліцейський.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Чоловік повертається додому після роботи, на столі записка: «Любий, я пішла до подруги, на вечерю риба, вудка в коридорі».
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Стриптизерша Надя чуть не сорвалась, держась за поручень в троллейбусе.
***
В аэропорту таможенник так долго досматривал девушку, что в конце концов, как честный человек, был вынужден на ней жениться.
***
- Где ты был?
- За хлебом бегал.
- Догнал?
***
- Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели бы?!
- Лыжи возьми.
***
Группа умных альпинистов обошла Эверест.
***
Валера женился уже в седьмой раз, поэтому вошел в загс со словами:
- Мне как обычно!
***
Китайские гопники щелкают рис.
***
- Ви переїхали суцільну, з вас штраф!
- За що? Я її пом'яв або пересунув?
***
Копчик - то є маленький американский поліцейський.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Чоловік повертається додому після роботи, на столі записка: «Любий, я пішла до подруги, на вечерю риба, вудка в коридорі».
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