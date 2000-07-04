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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки, которые могли сделать только в России

Уморительные фотки, которые могли сделать только в РоссииУмом Россию не понять.

Еще очень давно один классик написал, что умом Россию не понять. И ведь действительно, достаточно взглянуть на забавные фотографии из нашего обзора, как сразу можно определить «место действия». Эти сумбурные и веселые ситуации могли произойти только в этой стране, предает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
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 Теги: Россия, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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