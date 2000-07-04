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Раздел: Курьезы  
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Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов

Веселой пятницы: подборка лучших анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

Одна пластинка «Раптор» под язик - и комары исчезают. Появляются динозавры, бабочки, медведи…

***

Пошла включила воду в ванной, села за компьютер, когда мимо проплыли сапоги, поняла, что ванна набралась.

***

Не так страшна болезнь, как плакат о ней на стене поликлиники.
***

Есть вопрос к правительству: почему рецепт сыра с дырками используется при производстве асфальта?

***

Если вы проснулись утром и вам не надо вставать – значит, вы спали стоя.

***

Если часы с кукушкой развернуть лицом к стене, получатся часы с дятлом.
***

Кіт, що заснув в пральній машині, прокинувся тільки на п'ятому колі, але вже на шостому вибився в лідери, обігнавши шкарпетки і штани ...

***

Коли стоїш в ліфті, підніми стислий кулак вгору - побудь суперменом!

***

Якщо вам вночі захотілося їсти, йдіть на кухню і випийте 2 склянки води. І швидко спати! Поки шлунок не зрозумів, що його обдурили.

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***

Комарі стали хитрішими: підлітають, сідають на ліжко... А далі йдуть пішки, щоб їх не чутно було!
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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