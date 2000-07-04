Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией

Буряты обратятся к предкам, чтобы вымолить победу над хорватами



Шаманы Бурятии обращением к предкам поддержат сборную России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, сообщает представительница религиозной организации шаманов "Тэнгэри" в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова, пишет



"Конечно, болеем за сборную России, – заявила Дашицыренова. – Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам. Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди".



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Матч Россия – Хорватия начнется в 21:00 по киевскому времени. Если и сегодня выиграет Россия то мало у кого будет сомнение, что матч не договорной.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Шаманы Бурятии обращением к предкам поддержат сборную России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, сообщает представительница религиозной организации шаманов "Тэнгэри" в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Конечно, болеем за сборную России, – заявила Дашицыренова. – Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам. Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди".Матч Россия – Хорватия начнется в 21:00 по киевскому времени. Если и сегодня выиграет Россия то мало у кого будет сомнение, что матч не договорной.



