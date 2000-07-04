Раздел: Курьезы
В Сети подняли на смех российских туристов
Блогер отметил интересную особенность.
Известный российский блогер Илья Варламов, которому запрещен въезд в Украину, жестко высмеял поведение туристов из Российской Федерации на отдыхе, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
"О***ваю с русских отзывов к зарубежным отелям. В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. На*** вы тогда сюда приехали, а не к тетке в Сызрань?" - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что Варламов процитировал другого блогера в Twitter, пишущего под ником "А потом пришел лось".
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"Всегда поражалась, зачем люди за границей истово ищут пельмени или борщи. Дичь такая", "Всегда в Европе радовался, что в отелях не говорят по-русски и все местное", "Работала пару лет в туризме, и больше всего удивляло, что русские ищут отели, где поменьше русских", - комментируют пост в интернете.
Известный российский блогер Илья Варламов, которому запрещен въезд в Украину, жестко высмеял поведение туристов из Российской Федерации на отдыхе, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
"О***ваю с русских отзывов к зарубежным отелям. В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. На*** вы тогда сюда приехали, а не к тетке в Сызрань?" - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что Варламов процитировал другого блогера в Twitter, пишущего под ником "А потом пришел лось".
Читайте также: В Сети подняли на смех «икону» Моторолы
"Всегда поражалась, зачем люди за границей истово ищут пельмени или борщи. Дичь такая", "Всегда в Европе радовался, что в отелях не говорят по-русски и все местное", "Работала пару лет в туризме, и больше всего удивляло, что русские ищут отели, где поменьше русских", - комментируют пост в интернете.
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