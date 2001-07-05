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Раздел: Курьезы  
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Креатив от людей с неповторимым чувством юмора

Креатив от людей с неповторимым чувством юмораЭтим безумцам плевать на мнение общества.

Как правило, смекалка выручает в непростых ситуациях, и человек находит выход из сложившихся сложных ситуаций. Но среди изобретательных личностей обязательно найдутся веселые и находчивые. Мы собрали 17 фото, который наглядно демонстрируют, что человеческая изобретательность и чувство юмора не знают границ, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
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 Теги: креатив, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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