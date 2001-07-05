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Раздел: Курьезы  
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«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России

«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из РоссииФото сделали в Нижнем Новгороде.

В сети появились показательные фото из российского города Нижний Новгород, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На них можно увидеть разбитую дорогу, огромные ямы и полнейшую разруху. "Нижний Новгород. Когда мудниаль отклеился", - пишет блогер Дмитрий stoff в своем Twitter, где он и показал эти снимки.

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Пользователи поддержали его иронию. "Провал прямо в ад!" - комментируют они.

«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России

«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
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 Теги: Новгород, ЧМ-2018

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Сегодня, 10:06 » Автор: Анна Мартынова
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