Раздел: Курьезы
«У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
Фото сделали в Нижнем Новгороде.
В сети появились показательные фото из российского города Нижний Новгород, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На них можно увидеть разбитую дорогу, огромные ямы и полнейшую разруху. "Нижний Новгород. Когда мудниаль отклеился", - пишет блогер Дмитрий stoff в своем Twitter, где он и показал эти снимки.
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Пользователи поддержали его иронию. "Провал прямо в ад!" - комментируют они.
В сети появились показательные фото из российского города Нижний Новгород, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На них можно увидеть разбитую дорогу, огромные ямы и полнейшую разруху. "Нижний Новгород. Когда мудниаль отклеился", - пишет блогер Дмитрий stoff в своем Twitter, где он и показал эти снимки.
Читайте также: "А у вас асфальт отклеился": свежая порция смешных автоприколов
Пользователи поддержали его иронию. "Провал прямо в ад!" - комментируют они.
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