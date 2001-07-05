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Раздел: Курьезы  
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Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва

Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срываС ними не соскучишься.

Дети это, безусловно, цветы жизни и радость родителей, однако порой вытворяют такое, что волосы встают дыбом. В данном случае главное иметь терпение и с юмором относится ко всем выходкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

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Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
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 Теги: дети, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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