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Раздел: Курьезы  
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Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота

Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохотаНастойчивые люди, которые удивляют своим упорством.

Казалось бы, фраза «впихнуть невпихуемое» уже стала притчей во языцех. Вот только герои нашего обзора ее точно не слышали. Иначе как объяснить те оптимистически нелепые ситуации, в которых их застала фотокамера, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
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 Теги: приколы, юмор

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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