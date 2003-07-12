» » Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Раздел: Курьезы  
0

Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться

Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеятьсяСамоирония продлевает жизнь.

Чувство юмора, самоирония и несколько "удачных" кадров могут изрядно улучшить настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

В эпоху фильтров для фотографий и безупречных фотографий для соцсетей некоторые девушки идут против повального гламура.

Читайте также: Забавные детки, готовые спать во время еды

Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: девушки, селфи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     842
     0

Похожие новости по теме

Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина

Соблазн слишком велик.

Забавные детки, готовые спать во время еды Забавные детки, готовые спать во время еды

"Тихий час" совпал с обедом.

Забавные коты, готовые спать где угодно Забавные коты, готовые спать где угодно

Они не в силах держать глаза открытыми.

Забавные питомцы, не готовые отпустить хозяев в отпуск Забавные питомцы, не готовые отпустить хозяев в отпуск

Они готовы залезть прямо в чемодан.

Забавные детки, способные спать где угодно Забавные детки, способные спать где угодно

Спать полезно для здоровья.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх