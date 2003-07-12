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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте

Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том местеПятницу 13-е еще никто не отменял.

Неприятности случаются со всеми. Но почему-то человек устроен так, что чья-то оплошность его обязательно развеселит, хотя смешного в общем-то ничего и нет. Все хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
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 Теги: приколы, неудача

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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