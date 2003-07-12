Раздел: Курьезы
Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
"Двойник" оказался не слишком похожим.
Абитуриентка подобрала себе «двойников», которые должны были составить ее внешнее независимое оценивание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Происшествие случилось во время дополнительной сессии в одной из областей, которые подчинены Харьковскому региональному центру.
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«Абитуриентка, которая изъявила желание писать государственную итоговую аттестацию в одном из наших областных центров, здесь же и сдавала ВНО. Точнее - наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - написал Александр Сидоренко.
Абитуриентка подобрала себе «двойников», которые должны были составить ее внешнее независимое оценивание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Происшествие случилось во время дополнительной сессии в одной из областей, которые подчинены Харьковскому региональному центру.
Читайте также: В Сети отыскали «двойника» Анджелины Джоли. Фото
«Абитуриентка, которая изъявила желание писать государственную итоговую аттестацию в одном из наших областных центров, здесь же и сдавала ВНО. Точнее - наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - написал Александр Сидоренко.
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