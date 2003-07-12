» » Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
Раздел: Курьезы  
0

Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО

Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО"Двойник" оказался не слишком похожим.

Абитуриентка подобрала себе «двойников», которые должны были составить ее внешнее независимое оценивание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Происшествие случилось во время дополнительной сессии в одной из областей, которые подчинены Харьковскому региональному центру.

Читайте также: В Сети отыскали «двойника» Анджелины Джоли. Фото

«Абитуриентка, которая изъявила желание писать государственную итоговую аттестацию в одном из наших областных центров, здесь же и сдавала ВНО. Точнее - наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - написал Александр Сидоренко.

Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьковщина, ВНО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:29 » Автор: Анна Мартынова
     2094
     0

Похожие новости по теме

Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина

Похожи даже прически.

На фото Трампа заметили двойника Ницше На фото Трампа заметили двойника Ницше

Фото стало поводом для множества шуток.

Прикол дня: у Анджелины Джоли появился Прикол дня: у Анджелины Джоли появился "жених" в России

Российский писатель предложил Анджелине Джоли жить с ним.

В Китае нашли двойника Барака Обамы В Китае нашли двойника Барака Обамы

Найден очередной двойник президента.

Прикол дня: пассажир в самолете случайно встретил двойника Прикол дня: пассажир в самолете случайно встретил двойника

Мужчины, поразившие пользователей сети своим сходством, ранее не были знакомы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх