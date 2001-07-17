Раздел: Курьезы
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Пума отлично отдохнула.
Американка Лорен Тейлор поделились фотографиями и видеозаписью дикой пумы, которая пробралась в ее дом и заснула в нем.
Женщина опубликовала видео на своей странице в Facebook.
Женщина заметила, что она наткнулась на животное в гостиной комнате своего дома, когда вечером вернулась с работы. До этого кошку заметила ее соседка. Девушка испугалась и закрылась в своей комнате.
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Животное пыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты. Пума уснула прямо в гостиной.
Американка Лорен Тейлор поделились фотографиями и видеозаписью дикой пумы, которая пробралась в ее дом и заснула в нем.
Женщина опубликовала видео на своей странице в Facebook.
Женщина заметила, что она наткнулась на животное в гостиной комнате своего дома, когда вечером вернулась с работы. До этого кошку заметила ее соседка. Девушка испугалась и закрылась в своей комнате.
Читайте также: В ЮАР на свет удивительный котенок. Фото
Животное пыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты. Пума уснула прямо в гостиной.
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