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Раздел: Курьезы  
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Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки

Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американкиПума отлично отдохнула.

Американка Лорен Тейлор поделились фотографиями и видеозаписью дикой пумы, которая пробралась в ее дом и заснула в нем.

Женщина опубликовала видео на своей странице в Facebook.

Женщина заметила, что она наткнулась на животное в гостиной комнате своего дома, когда вечером вернулась с работы. До этого кошку заметила ее соседка. Девушка испугалась и закрылась в своей комнате.

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Животное пыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты. Пума уснула прямо в гостиной.

Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
Большой котенок: пума уютно строилась в гостиной американки
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 Теги: пума, США

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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