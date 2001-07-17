Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции

В кабинете внезапно погас свет.



Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме рассказывал журналистам о результатах встречи с Путиным, неожиданно погас свет, передает



Это произошло после того, как президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.



Трамп сказал, что он "полностью верит и поддерживает американские разведывательные органы", и на этих словах в помещении внезапно погас свет.



"Упс, они выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы", - сказал Трамп.



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"Ребята, все в порядке? Это было странно, но все в порядке", - добавил он после того, как свет снова включился, а затем продолжил свою пресс-конференцию по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме рассказывал журналистам о результатах встречи с Путиным, неожиданно погас свет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Это произошло после того, как президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.Трамп сказал, что он "полностью верит и поддерживает американские разведывательные органы", и на этих словах в помещении внезапно погас свет."Упс, они выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы", - сказал Трамп."Ребята, все в порядке? Это было странно, но все в порядке", - добавил он после того, как свет снова включился, а затем продолжил свою пресс-конференцию по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



