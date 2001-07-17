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Раздел: Курьезы  
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Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции

Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференцииВ кабинете внезапно погас свет.

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме рассказывал журналистам о результатах встречи с Путиным, неожиданно погас свет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Это произошло после того, как президент США заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

Трамп сказал, что он "полностью верит и поддерживает американские разведывательные органы", и на этих словах в помещении внезапно погас свет.

"Упс, они выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы", - сказал Трамп.

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"Ребята, все в порядке? Это было странно, но все в порядке", - добавил он после того, как свет снова включился, а затем продолжил свою пресс-конференцию по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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 Теги: Трамп, конфуз

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Сегодня, 16:38 » Автор: Анна Мартынова
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