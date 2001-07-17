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Раздел: Курьезы  
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Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве

Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в КиевеПолицейские преследовали парня на мопеде.

Автомобиль патрульной полиции оказался в реке Нивка на Петропавловской Борщаговке в результате преследования беглеца на мопеде, передает Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.

В частности, как сообщается, чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 22 июля. По словам очевидцев, в ходе преследования нарушитель на мопеде свернул на пешеходный мост через Нивку, а полицейский автомобиль оказался в реке.

Как утверждается, у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве


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В комментариях читатели обратили внимание на частоту ДТП с участием полицейских автомобилей и высмеяли случившееся.

Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
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 Теги: ДТП, прикол

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Сегодня, 12:42 » Автор: Анна Мартынова
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