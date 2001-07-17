Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве

Полицейские преследовали парня на мопеде.



Автомобиль патрульной полиции оказался в реке Нивка на Петропавловской Борщаговке в результате преследования беглеца на мопеде, передает



В частности, как сообщается, чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 22 июля. По словам очевидцев, в ходе преследования нарушитель на мопеде свернул на пешеходный мост через Нивку, а полицейский автомобиль оказался в реке.



Как утверждается, у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.















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В комментариях читатели обратили внимание на частоту ДТП с участием полицейских автомобилей и высмеяли случившееся.





















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Автомобиль патрульной полиции оказался в реке Нивка на Петропавловской Борщаговке в результате преследования беглеца на мопеде, передает Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua В частности, как сообщается, чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 22 июля. По словам очевидцев, в ходе преследования нарушитель на мопеде свернул на пешеходный мост через Нивку, а полицейский автомобиль оказался в реке.Как утверждается, у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.В комментариях читатели обратили внимание на частоту ДТП с участием полицейских автомобилей и высмеяли случившееся.



