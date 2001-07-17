Раздел: Курьезы
Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
Вот это задачка.
Овчарка потеряла хозяина на двух квадратных метрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Владелец 7-месячного щенка немецкой овчарки по кличке Макс из Аризоны (США) принял участие в двух флешмобах: What The Fluff Challenge (люди показывают животным фокусы) и Hide And Seek Challenge (хозяева прячутся от своих питомцев).
Оказалось, что найти хозяина в маленькой комнате без подсказки собака-охранник категорически не может.
Читайте также: Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
Есть и другие подобные примеры
Овчарка потеряла хозяина на двух квадратных метрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Владелец 7-месячного щенка немецкой овчарки по кличке Макс из Аризоны (США) принял участие в двух флешмобах: What The Fluff Challenge (люди показывают животным фокусы) и Hide And Seek Challenge (хозяева прячутся от своих питомцев).
Оказалось, что найти хозяина в маленькой комнате без подсказки собака-охранник категорически не может.
Читайте также: Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
Есть и другие подобные примеры
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