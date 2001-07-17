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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина

Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина Вот это задачка.

Овчарка потеряла хозяина на двух квадратных метрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.

Владелец 7-месячного щенка немецкой овчарки по кличке Макс из Аризоны (США) принял участие в двух флешмобах: What The Fluff Challenge (люди показывают животным фокусы) и Hide And Seek Challenge (хозяева прячутся от своих питомцев).

Оказалось, что найти хозяина в маленькой комнате без подсказки собака-охранник категорически не может.



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Есть и другие подобные примеры

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 Теги: собака, прикол

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Сегодня, 16:04 » Автор: Анна Мартынова
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