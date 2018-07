Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Овчарка потеряла хозяина на двух квадратных метрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света Владелец 7-месячного щенка немецкой овчарки по кличке Макс из Аризоны (США) принял участие в двух флешмобах: What The Fluff Challenge (люди показывают животным фокусы) и Hide And Seek Challenge (хозяева прячутся от своих питомцев).Оказалось, что найти хозяина в маленькой комнате без подсказки собака-охранник категорически не может.Есть и другие подобные примеры