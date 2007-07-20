Раздел: Курьезы
Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
Мужчину также оштрафовали за пьяное вождение.
На одной из улиц итальянского города Ивреа полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. О наезднике, который передвигался зигзагами по проезжей части, сообщили автомобилисты. К моменту, когда к мужчине подъехали полицейские, он не справился с поводьями и стременами и упал на землю.
"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался около своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — подчеркнули в газете.
Читайте также: Самые красивые места в Латинской Америке. Фото
Полиция оштрафовала мужчину за вождение в нетрезвом виде, а также лишила его прав на управление автомобилем.
На одной из улиц итальянского города Ивреа полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. О наезднике, который передвигался зигзагами по проезжей части, сообщили автомобилисты. К моменту, когда к мужчине подъехали полицейские, он не справился с поводьями и стременами и упал на землю.
"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался около своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — подчеркнули в газете.
Читайте также: Самые красивые места в Латинской Америке. Фото
Полиция оштрафовала мужчину за вождение в нетрезвом виде, а также лишила его прав на управление автомобилем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
549
0
Также советуем посмотреть
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
Оставьте свой комментарий