» » Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
Раздел: Курьезы  
0

Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав

Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских правМужчину также оштрафовали за пьяное вождение.

На одной из улиц итальянского города Ивреа полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. О наезднике, который передвигался зигзагами по проезжей части, сообщили автомобилисты. К моменту, когда к мужчине подъехали полицейские, он не справился с поводьями и стременами и упал на землю.

"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался около своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — подчеркнули в газете.

Читайте также: Самые красивые места в Латинской Америке. Фото

Полиция оштрафовала мужчину за вождение в нетрезвом виде, а также лишила его прав на управление автомобилем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: итальянец, пьяный

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:52 » Автор: Анна Мартынова
     549
     0

Похожие новости по теме

И смех, и грех: в Запорожье автомобиль И смех, и грех: в Запорожье автомобиль "сбежал" от пьяного хозяина

Меньше нужно пить.

Девушке пришлось сесть за руль автобуса вместо пьяного водителя Девушке пришлось сесть за руль автобуса вместо пьяного водителя

Девушку сравнили с известной героиней из фильма "Скорость".

Пьяный харьковчанин пытался ускакать от полицейских на коне Пьяный харьковчанин пытался ускакать от полицейских на коне

За попытку управлять «живым» транспортом в алкогольном опьянении житель Харькова будет оштрафован.

Забавный конь, облизывающий лысого мужчину, покорил Сеть Забавный конь, облизывающий лысого мужчину, покорил Сеть

Пользователи пытаются разгадать «секрет» смешного видео.

Итальянец в катафалке заблудился во Львове Итальянец в катафалке заблудился во Львове

Во Львове он заблудился, и около суток не мог выехать из города.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх