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Раздел: Курьезы  
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Уморительные предметы одежды с модных подиумов

Уморительные предметы одежды с модных подиумовКогда мода заходит слишком далеко.

Когда мир моды создает свои тренды, а вы пытаетесь им соответствовать, это может обернуться полным разочарованием. Но для того чтобы этого не произошло, предлагаем взглянуть на них с точки зрения юмора. Например, шорты наоборот и кроссовко-сапоги отлично бы дополнили коллекцию музея нелепых вещей. А что еще в нее стоило бы включить? Смотрите дальше в нашей подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Читайте также: Уморительные изобретения от дизайнеров с чувством юмора

Мы нашли диковинки модного мира, которые заставят задуматься о том, стоит ли следовать его тенденциям.

Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
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 Теги: мода, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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