Раздел: Курьезы
Уморительные предметы одежды с модных подиумов
Когда мода заходит слишком далеко.
Когда мир моды создает свои тренды, а вы пытаетесь им соответствовать, это может обернуться полным разочарованием. Но для того чтобы этого не произошло, предлагаем взглянуть на них с точки зрения юмора. Например, шорты наоборот и кроссовко-сапоги отлично бы дополнили коллекцию музея нелепых вещей. А что еще в нее стоило бы включить? Смотрите дальше в нашей подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Уморительные изобретения от дизайнеров с чувством юмора
Мы нашли диковинки модного мира, которые заставят задуматься о том, стоит ли следовать его тенденциям.
Когда мир моды создает свои тренды, а вы пытаетесь им соответствовать, это может обернуться полным разочарованием. Но для того чтобы этого не произошло, предлагаем взглянуть на них с точки зрения юмора. Например, шорты наоборот и кроссовко-сапоги отлично бы дополнили коллекцию музея нелепых вещей. А что еще в нее стоило бы включить? Смотрите дальше в нашей подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Уморительные изобретения от дизайнеров с чувством юмора
Мы нашли диковинки модного мира, которые заставят задуматься о том, стоит ли следовать его тенденциям.
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