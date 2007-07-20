Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
Люди обсуждают, является ли снимок настоящим.
Фотограф разместил на Flickr фотографию кота, который сидит на спине плавающего по водоёму гуся. Забавная картинка моментально стала вирусной и разлетелась по всему интернету. Теперь выяснилось, что кот оказался на спине водоплавающей птицы благодаря фотомонтажу. Однако фотограф настаивает, что называть фото подделкой всё-таки нельзя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Фотограф Скотт Вонг живет в Сиэтле и выкладывает свои фотографии на Flickr. Довольно часто героями фотографий Скотта становятся животные. Особенно канадские гуси во всевозможных видах и ракурсах.
В мае Скотт опубликовал в своём аккаунте фотографию с очередным гусем. Но на этот раз на спине у птицы спокойно сидел чёрный котёнок.
Фотография моментально стала вирусной. Например, японский блогер Green Pepper, опубликовав её в твиттере, собрала почти 220 тысяч лайков и репостов.
Однако недавно выяснилось, что кот оказался на спине у гуся в результате фотомонтажа. Издание The Daily Dot пообщалось со Скоттом Вонгом и он рассказал, что объединил две фотографии для создания необычной картинки.
Однако фотограф категорически не согласен с тем, что ставший вирусным кадр является подделкой и вводит в заблуждение.
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«Если я редактирую или меняю цветовой тон фотографии, это что, подделка? Я называю это произведение искусства. У меня около 40 тысяч фотографий, размещенных в интернете, и у каждой есть некоторые корректировки. Иногда более существенными, чем обычно. Я увидел, как кот сидит на спине гуся, в своей голове. И создал такую картинку», - утверждает он.
Как отмечает издание, зная, что фотография отфотошоплена, легко найти на ней признаки монтажа. Например, сидящий на птице кот не отбрасывает тени.
Фотограф разместил на Flickr фотографию кота, который сидит на спине плавающего по водоёму гуся. Забавная картинка моментально стала вирусной и разлетелась по всему интернету. Теперь выяснилось, что кот оказался на спине водоплавающей птицы благодаря фотомонтажу. Однако фотограф настаивает, что называть фото подделкой всё-таки нельзя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Фотограф Скотт Вонг живет в Сиэтле и выкладывает свои фотографии на Flickr. Довольно часто героями фотографий Скотта становятся животные. Особенно канадские гуси во всевозможных видах и ракурсах.
В мае Скотт опубликовал в своём аккаунте фотографию с очередным гусем. Но на этот раз на спине у птицы спокойно сидел чёрный котёнок.
Фотография моментально стала вирусной. Например, японский блогер Green Pepper, опубликовав её в твиттере, собрала почти 220 тысяч лайков и репостов.
Однако недавно выяснилось, что кот оказался на спине у гуся в результате фотомонтажа. Издание The Daily Dot пообщалось со Скоттом Вонгом и он рассказал, что объединил две фотографии для создания необычной картинки.
Однако фотограф категорически не согласен с тем, что ставший вирусным кадр является подделкой и вводит в заблуждение.
Читайте также: В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
«Если я редактирую или меняю цветовой тон фотографии, это что, подделка? Я называю это произведение искусства. У меня около 40 тысяч фотографий, размещенных в интернете, и у каждой есть некоторые корректировки. Иногда более существенными, чем обычно. Я увидел, как кот сидит на спине гуся, в своей голове. И создал такую картинку», - утверждает он.
Как отмечает издание, зная, что фотография отфотошоплена, легко найти на ней признаки монтажа. Например, сидящий на птице кот не отбрасывает тени.
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