» » Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
Раздел: Курьезы  
+1

Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся

Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гусяЛюди обсуждают, является ли снимок настоящим.

Фотограф разместил на Flickr фотографию кота, который сидит на спине плавающего по водоёму гуся. Забавная картинка моментально стала вирусной и разлетелась по всему интернету. Теперь выяснилось, что кот оказался на спине водоплавающей птицы благодаря фотомонтажу. Однако фотограф настаивает, что называть фото подделкой всё-таки нельзя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Фотограф Скотт Вонг живет в Сиэтле и выкладывает свои фотографии на Flickr. Довольно часто героями фотографий Скотта становятся животные. Особенно канадские гуси во всевозможных видах и ракурсах.

В мае Скотт опубликовал в своём аккаунте фотографию с очередным гусем. Но на этот раз на спине у птицы спокойно сидел чёрный котёнок.

Фотография моментально стала вирусной. Например, японский блогер Green Pepper, опубликовав её в твиттере, собрала почти 220 тысяч лайков и репостов.

Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся


Однако недавно выяснилось, что кот оказался на спине у гуся в результате фотомонтажа. Издание The Daily Dot пообщалось со Скоттом Вонгом и он рассказал, что объединил две фотографии для создания необычной картинки.

Однако фотограф категорически не согласен с тем, что ставший вирусным кадр является подделкой и вводит в заблуждение.

Читайте также: В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»

«Если я редактирую или меняю цветовой тон фотографии, это что, подделка? Я называю это произведение искусства. У меня около 40 тысяч фотографий, размещенных в интернете, и у каждой есть некоторые корректировки. Иногда более существенными, чем обычно. Я увидел, как кот сидит на спине гуся, в своей голове. И создал такую картинку», - утверждает он.

Как отмечает издание, зная, что фотография отфотошоплена, легко найти на ней признаки монтажа. Например, сидящий на птице кот не отбрасывает тени.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кот, гусь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:10 » Автор: Анна Мартынова
     3112
     0

Похожие новости по теме

Американским солдатам пришлось удирать от злобного гуся Американским солдатам пришлось удирать от злобного гуся

Атаку птицы засняли на камеру.

Сеть «взорвала» странная клубника в виде кота Сеть «взорвала» странная клубника в виде кота

Фотография стала "вирусной".

"Такси" на шару: в Австралии осьминог прокатился на дельфине

Люди засняли необычное явление.

В Канаде депутат решил оседлать гуся В Канаде депутат решил оседлать гуся

И покорить на нем парламент.

Дожились! Ленина превратили в гуся Дожились! Ленина превратили в гуся

Сеть взорвало фото «Гусей-Лениных».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх