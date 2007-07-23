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Раздел: Курьезы  
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Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть

Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили СетьЭто стоит увидеть своими глазами.

Житель Сибиу (Румыния), отправившийся на городской фестиваль, заметил необычную и забавную сценку, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Собака с привязанным к ошейнику воздушным шариком от души развлекалась, пытаясь поймать свою летающую игрушку.

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Владельцы животного, придумавшие для собаки такую оригинальную игру, любезно дали незнакомцу разрешение снять видео, что он и сделал, а после разместил весёлые кадры в интернете.

Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть

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 Теги: собака, игра

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Сегодня, 15:59 » Автор: Анна Мартынова
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