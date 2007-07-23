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"Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру

"Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебруДиректор зоопарка Мохаммед Султан не согласился с обвинениями.

18-летний Махмуд Сархан, посетив 21 июля зоопарк в столице Египта Каире, опубликовал фотографию, которая быстро стала вирусной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

По утверждению Сархана, животное на снимке было не настоящей зеброй, так как у него по морде текла краска, а размер ушей не соответствовал норме для зебр.

Однако директор зоопарка Мохаммед Султан не согласился с обвинениями, заявив в интервью местному новостному каналу Youm 7, что это настоящая зебра, а не раскрашенная.

Он также заверил журналистов в том, что за всеми животными хорошо и регулярно ухаживают.

Тем не менее, организация по защите животных РЕТА, изучившая снимки, в публичном заявлении, переданном телеканалу CNN, утверждает, что не видит на них признаков хорошего ухода за животными, и надеется, что власти Каира обратят внимание на всю эту ситуацию.

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Вообще это не первый случай проявления подобной хитрости: например, в 2013 году один китайский зоопарк пытался выдать тибетского мастифа за льва — работников зоопарка даже не смущало то, что «лев» гавкал.

"Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
"Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
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 Теги: зоопарк, осёл, зебра

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Сегодня, 18:25 » Автор: Едгар Букмирза
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