Раздел: Курьезы
"Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
Директор зоопарка Мохаммед Султан не согласился с обвинениями.
18-летний Махмуд Сархан, посетив 21 июля зоопарк в столице Египта Каире, опубликовал фотографию, которая быстро стала вирусной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
По утверждению Сархана, животное на снимке было не настоящей зеброй, так как у него по морде текла краска, а размер ушей не соответствовал норме для зебр.
Однако директор зоопарка Мохаммед Султан не согласился с обвинениями, заявив в интервью местному новостному каналу Youm 7, что это настоящая зебра, а не раскрашенная.
Он также заверил журналистов в том, что за всеми животными хорошо и регулярно ухаживают.
Тем не менее, организация по защите животных РЕТА, изучившая снимки, в публичном заявлении, переданном телеканалу CNN, утверждает, что не видит на них признаков хорошего ухода за животными, и надеется, что власти Каира обратят внимание на всю эту ситуацию.
Читайте также: Жуткие кадры: осла бросили в вольер с тиграми. Видео
Вообще это не первый случай проявления подобной хитрости: например, в 2013 году один китайский зоопарк пытался выдать тибетского мастифа за льва — работников зоопарка даже не смущало то, что «лев» гавкал.
18-летний Махмуд Сархан, посетив 21 июля зоопарк в столице Египта Каире, опубликовал фотографию, которая быстро стала вирусной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
По утверждению Сархана, животное на снимке было не настоящей зеброй, так как у него по морде текла краска, а размер ушей не соответствовал норме для зебр.
Однако директор зоопарка Мохаммед Султан не согласился с обвинениями, заявив в интервью местному новостному каналу Youm 7, что это настоящая зебра, а не раскрашенная.
Он также заверил журналистов в том, что за всеми животными хорошо и регулярно ухаживают.
Тем не менее, организация по защите животных РЕТА, изучившая снимки, в публичном заявлении, переданном телеканалу CNN, утверждает, что не видит на них признаков хорошего ухода за животными, и надеется, что власти Каира обратят внимание на всю эту ситуацию.
Читайте также: Жуткие кадры: осла бросили в вольер с тиграми. Видео
Вообще это не первый случай проявления подобной хитрости: например, в 2013 году один китайский зоопарк пытался выдать тибетского мастифа за льва — работников зоопарка даже не смущало то, что «лев» гавкал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
422
0
Также советуем посмотреть
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
Оставьте свой комментарий