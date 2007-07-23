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ВСУ "потроллили" боевиков на передовой

ВСУ "потроллили" боевиков на передовой Бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.

Украинские военные продолжают "издеваться" над врагом и на этот раз припугнули боевиков "китайскими наемниками", подняв над своей позицией флаг Китая.

Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Он напомнил, что бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.

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"В районе Авдеевке в составе ВСУ "воюют каратели" из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве", – шутит Мысягин.

ВСУ "потроллили" боевиков на передовой
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 Теги: Бойцы ВСУ, троллинг

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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