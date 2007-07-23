Раздел: Курьезы
ВСУ "потроллили" боевиков на передовой
Бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.
Украинские военные продолжают "издеваться" над врагом и на этот раз припугнули боевиков "китайскими наемниками", подняв над своей позицией флаг Китая.
Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Он напомнил, что бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.
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"В районе Авдеевке в составе ВСУ "воюют каратели" из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве", – шутит Мысягин.
Украинские военные продолжают "издеваться" над врагом и на этот раз припугнули боевиков "китайскими наемниками", подняв над своей позицией флаг Китая.
Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Он напомнил, что бойцы ВСУ продолжают смешную традицию вывешивания флагов иностранных государств.
Читайте также: Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
"В районе Авдеевке в составе ВСУ "воюют каратели" из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причем в очень большом количестве", – шутит Мысягин.
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