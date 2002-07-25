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Раздел: Курьезы  
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"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов

"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколовКурьезные снимки из серии «народный ремонт».

"Мой дом — моя крепость", считают многие, и часть из них по этой причине, видимо, не пускает домой профессионалов и специалистов, чтобы они занялись качественным ремонтом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

Такие люди предпочитают всё делать самостоятельно!

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А результаты их ремонта более чем красноречивы… и забавны!

"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
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 Теги: юмор, курьезы

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Сегодня, 09:49 » Автор: Ирина Шевченко
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