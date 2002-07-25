Раздел: Курьезы
"Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
Курьезные снимки из серии «народный ремонт».
"Мой дом — моя крепость", считают многие, и часть из них по этой причине, видимо, не пускает домой профессионалов и специалистов, чтобы они занялись качественным ремонтом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Такие люди предпочитают всё делать самостоятельно!
Читайте также: Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
А результаты их ремонта более чем красноречивы… и забавны!
"Мой дом — моя крепость", считают многие, и часть из них по этой причине, видимо, не пускает домой профессионалов и специалистов, чтобы они занялись качественным ремонтом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Такие люди предпочитают всё делать самостоятельно!
Читайте также: Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
А результаты их ремонта более чем красноречивы… и забавны!
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