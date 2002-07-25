"Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке

В "ДНР" трамвай покрасили в красно-черные цвета.



В оккупированном Донецке заявляют, что выпускают на маршруты "новый донецкий трамвай" - в сети заметили его своеобразную, красно-черную расцветку.



Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер и журналист Денис Казанский, пишет



"Радует, что ДНРовцы покрасили свой трамвай в правильные красно-черные цвета. Назвать его надо "Бандеровец", – шутит он.



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Отметим, что красный и черный цвета использовались в флаге Организации украинских националистов революционной (крыла ОУН, которое находилось под руководством Степана Бандеры). Красно-черный флаг широко используется и в современных националистических украинских организациях.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В оккупированном Донецке заявляют, что выпускают на маршруты "новый донецкий трамвай" - в сети заметили его своеобразную, красно-черную расцветку.Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер и журналист Денис Казанский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Радует, что ДНРовцы покрасили свой трамвай в правильные красно-черные цвета. Назвать его надо "Бандеровец", – шутит он.Отметим, что красный и черный цвета использовались в флаге Организации украинских националистов революционной (крыла ОУН, которое находилось под руководством Степана Бандеры). Красно-черный флаг широко используется и в современных националистических украинских организациях.



