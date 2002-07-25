» » "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
Раздел: Курьезы  
0

"Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке

"Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в ДонецкеВ "ДНР" трамвай покрасили в красно-черные цвета.

В оккупированном Донецке заявляют, что выпускают на маршруты "новый донецкий трамвай" - в сети заметили его своеобразную, красно-черную расцветку.

Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер и журналист Денис Казанский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Радует, что ДНРовцы покрасили свой трамвай в правильные красно-черные цвета. Назвать его надо "Бандеровец", – шутит он.

Читайте также: "Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов

Отметим, что красный и черный цвета использовались в флаге Организации украинских националистов революционной (крыла ОУН, которое находилось под руководством Степана Бандеры). Красно-черный флаг широко используется и в современных националистических украинских организациях.

"Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
"Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДНР, курьез

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:03 » Автор: Ирина Шевченко
     1994
     0

Похожие новости по теме

В Сети высмеяли портрет Захарченко, похожий на Обаму В Сети высмеяли портрет Захарченко, похожий на Обаму

Фотка получилась неоднозначная.

"Цивилизация": в Сети стебутся над новой услугой в оккупированном Донецке

Главное, держать нос по ветру.

В Сети высмеяли джип с мигалками в оккупированном Донецке В Сети высмеяли джип с мигалками в оккупированном Донецке

По улицам города разъезжает огромное американское авто с необычным аксессуаром на крыше.

"Трамвай до Хогвартса": свежая подборка приколов

Подборка смешных картинок и приколов.

"Штирлиц уже не тот": прокурор Няша в «костюме правосека» попала в Интернет

"Прокурор" Крыма появилась в черно-красной одежде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх