Раздел: Курьезы
Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Hародная примета: если у вас родилась тройня, значит двое из них одного пола.
***
Женщина, которая пасет гусей, получила прозвище «Леди ГАГА».
***
На заводе по изготовлению скотча не могут найти конец рабочего дня.
***
Доярка с 25-летним стажем работы поднимается по канату за 2 секунды.
***
Помимо стандартных деталей, каждый холодильник комплектуется невидимым генератором неприятного запаха.
***
Призывник так часто писал письма своей девушке, что она не дождалась его с почтальоном.
***
Ученые доказали, что самый правдивый тест на определение темперамента - это желтый сигнал светофора.
***
Виагра плюс димедрол – любовь, похожая на сон...
***
Насмотревшись фильмов для взрослых, сантехник Иванов уже в пятый раз подаёт заявление о переводе в берлинский ЖЭК.
***
Вчера в зоопарке два пугливых страуса избили крота.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Hародная примета: если у вас родилась тройня, значит двое из них одного пола.
***
Женщина, которая пасет гусей, получила прозвище «Леди ГАГА».
***
На заводе по изготовлению скотча не могут найти конец рабочего дня.
***
Доярка с 25-летним стажем работы поднимается по канату за 2 секунды.
***
Помимо стандартных деталей, каждый холодильник комплектуется невидимым генератором неприятного запаха.
***
Призывник так часто писал письма своей девушке, что она не дождалась его с почтальоном.
***
Ученые доказали, что самый правдивый тест на определение темперамента - это желтый сигнал светофора.
***
Виагра плюс димедрол – любовь, похожая на сон...
***
Насмотревшись фильмов для взрослых, сантехник Иванов уже в пятый раз подаёт заявление о переводе в берлинский ЖЭК.
***
Вчера в зоопарке два пугливых страуса избили крота.
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