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Раздел: Курьезы  
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Утренний позитив: свежая порция забавных приколов

Утренний позитив: свежая порция забавных приколовЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.

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Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Hародная примета: если у вас родилась тройня, значит двое из них одного пола.

***

Женщина, которая пасет гусей, получила прозвище «Леди ГАГА».

***

На заводе по изготовлению скотча не могут найти конец рабочего дня.

***

Доярка с 25-летним стажем работы поднимается по канату за 2 секунды.

***

Помимо стандартных деталей, каждый холодильник комплектуется невидимым генератором неприятного запаха.

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Призывник так часто писал письма своей девушке, что она не дождалась его с почтальоном.

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Ученые доказали, что самый правдивый тест на определение темперамента - это желтый сигнал светофора.

***

Виагра плюс димедрол – любовь, похожая на сон...

***

Насмотревшись фильмов для взрослых, сантехник Иванов уже в пятый раз подаёт заявление о переводе в берлинский ЖЭК.

***

Вчера в зоопарке два пугливых страуса избили крота.
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 09:07 » Автор: Ирина Шевченко
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