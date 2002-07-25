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Раздел: Курьезы  
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Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть

Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" СетьВ сети появилось видео, как пятилетняя девочка играет с 4-метровым питоном.

Пятилетнюю девочку сняли на видео во время прогулки с четырехметровым питоном.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.

Необычную дружбу ребенка и змеи снял любитель рептилий Боб Барни. Он уверен в том, что жизни ребенка ничего не угрожает. Также Боб добавил, что в семье девочки живут два питона - Шер и Сонни.

На видео видно, как малышка изначально гладит змею, после чего подносит свое лицо к ее морде.

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Пользователи сети отреагировали на такие действия ребенка по-разному. Одни были в восторге от зрелища, в то время как другие предостерегли родителей, что однажды они могут обнаружить ребенка мертвым.

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 Теги: ребенок, питон

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Сегодня, 20:02 » Автор: Ирина Шевченко
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